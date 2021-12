Doze construções irregulares são interditadas em Itapuã

Doze construções irregulares no bairro de Itapuã, em Salvador, que estavam sendo erguidas em uma região inserida nas áreas de Preservação Permanente (APP) e Proteção Ambiental (APA), na lagoa e dunas do Abaeté, foram interditadas nesta segunda feira, 15, durante operação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

As obras estão localizadas na travessa do Palheiro e, de acordo com os agentes, também não possuem os alvarás de construção da prefeitura. Durante a fiscalização, foram apreendidos materiais de construção que seriam utilizados nas construções.

Ainda segundo a Sedur, o material apreendido só será devolvido aos responsáveis mediante a entrega da documentação das obras e pagamento de multa, que será julgada pela Comissão Julgadora de Autos (CJA).

O Código de Obras do Município de Salvador (Lei 9.281/2017) determina que toda e qualquer obra, particular ou pública, só pode ser iniciada após licença ou autorização da prefeitura, que expedirá alvará, conforme a legislação.

