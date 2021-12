Donos de restaurante são presos por vender comida deteriorada

O casal de comerciantes chineses Zheng fa Quan e Cen Mei Giong, donos do restaurante Liang, localizado na Barroquinha, no Centro de Salvador, foram presos na terça-feira, 7, após operação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em parceria com a Vigilância Sanitária de Salvador (Visa).

Eles são suspeitos de servirem refeições preparadas com ingredientes deteriorados, acondicionados em condições de higiene inadequadas ou com prazo de validade vencido.

A equipe de investigação informou que ao entrar na cozinha do estabelecimento havia muito mau cheiro e alimentos armazenados junto a bebidas freezer. “Tudo isso é irregular e põe em risco a saúde dos clientes”, disse a delegada Idalina Otero, da Decon.

Zheng e Cen Mei foram autuados em flagrante por comercializar alimentos impróprios para o consumo e em más condições de manipulação e conservação. Na manhã desta quarta, 8, eles foram encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM.

A delegada informou que há um ano o mesmo casal foi preso pelo mesmo crime. A Vigilância Sanitária recolheu os alimentos e interditou o restaurante.

