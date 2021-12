Donos de quatro postos de combustíveis são indiciados por irregularidades

Os donos de quatro postos de combustíveis de Salvador foram indiciados pela Polícia Civil por conta de irregularidades nos estabelecimentos. Uma operação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) flagrou problemas na venda de combustível, como vazamento do produto e fornecimento de quantidade inferior ao mostrado na bomba. Também foram encontrados alimentos impróprios ao consumo ou com validade vencida nas lojas de conveniência.

Os nomes dos proprietários dos postos não foram divulgados. Eles vão responder por processos administrativos e criminais. Os responsáveis pelos quatro estabelecimentos foram ouvidos pela delegada titular da Decon, Idalina Otero.

A ação aconteceu nesta quinta, 3, e vai continuar nesta sexta, 4. A operação tem a participação também da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto Baiano de Metrologia (Ibametro) e Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon).

adblock ativo