Dono de veículo mata homem durante uma tentativa de roubo

Ramon Carlos Santos Plessem, de 29 anos, foi morto na tarde desta terça-feira, 30, com um tiro no peito, no cruzamento da avenida Thomaz Gonzaga com a rua Fernando de Araújo Góes, no bairro de Pernambués, em frente ao Pernambués Center.

Segundo informações de testemunhas, Ramon e um comparsa, ainda não identificado pela polícia, tentaram roubar o Volkswagen Gol de um cliente do centro comercial, quando ele seguia em direção ao estacionamento.

Policial

Ainda conforme relato de testemunhas, o dono do veículo teria reagido à bala à tentativa de roubo logo após ser abordado pela dupla. Pessoas que estavam no local informaram que o atirador é um policial. Mas ele não teve a identidade revelada.

Também de acordo com testemunhas, o outro homem também foi atingido pelos disparos, mas conseguiu fugir em direção ao final de linha do bairro. Ao lado do corpo de Ramon Carlos Santos Plessem os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram um revólver calibre 38 com seis balas intactas.

Sem se identificar, um homem afirmou que Ramon e o comparsa são moradores da Guiné, uma localidade de Pernambués onde é intenso o tráfico de drogas.

Prisão

Conforme informações de um policial militar, Ramon já havia sido preso por tráfico de drogas e era investigado pelas mortes de Paulo César Ferreira Cerqueira e Uilton Pereira da Silva, em junho de 2007, no bairro da Cidade Nova.

Naquela ocasião, ele e mais dois comparsas teriam roubado e matado as vítimas. Segundo a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as imagens das câmeras de segurança de algumas lojas do Pernambués Center serão analisadas com o intuito de identificar o comparsa de Ramon e o homem que atirou contra eles.

