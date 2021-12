Dono de terreno no Itaigara é notificado pela Sucom

O proprietário do terreno onde ocorreu um deslizamento de terra na última terça-feira, 30, no Itaigara, foi notificado nesta quarta-feira, 1º, pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) para recuperar o muro que desabou após as chuvas que atingiram a capital no início da semana.

O incidente deixou exposta toda a estrutura de sustentação do Residencial Priscila Prado, levando à desocupação completa do edifício de 16 andares, localizado na rua Alameda Carrara.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel deverá continuar desocupado "por medida de segurança". Apesar da notificação da Sucom, o retorno dos moradores ainda depende da apresentação do projeto de fundação da construção.

"Nesta quarta-feira, representantes do imóvel entregaram o projeto estrutural da edificação na sede do órgão, porém o documento não identifica se a fundação está de acordo com as normas técnicas", explicou a Codesal, em nota.

Em hotel

De acordo com informações da Sucom, os responsáveis pelo imóvel deverão realizar as intervenções com acompanhamento técnico e o com devido alvará de licença do órgão.

Enquanto isso, as 11 famílias que residem no local devem continuar hospedadas no hotel Fiesta, também localizado no Itaigara, a poucos metros do edifício, até que a Codesal autorize o retorno ao prédio.

De acordo com depoimentos de residentes no edifício, o dono do terreno - registrado em nome de Tesla S.A. - já havia sido informado sobre a situação da estrutura localizada na parte do fundo do edifício.

"Já havíamos avisado os proprietários sobre o possível risco de deslizamento de terra, mas nenhuma providência foi adotada", afirmou Anderson Santos, um dos moradores.

Vizinhança

A situação preocupa ainda habitantes dos prédios vizinhos. A aposentada Vânia Santana, que reside no edifício Mar de Carrara, localizado ao lado do Residencial Priscila Prado, conta que teme que os danos possam comprometer a estrutura dos outros imóveis.

"Estamos bastante preocupados, pois nosso prédio é ainda maior e pode ser afetado caso haja outro deslizamento de terra", disse.

Embora tenham ordenado a evacuação do Priscila Prado, técnicos municipais que vistoriaram o terreno, na manhã desta quarta, reafirmaram que o prédio não apresentou rachaduras e não está condenado.

O deslizamento de terra, que aconteceu por volta das 14h de terça-feira, atingiu três veículos que estavam em uma área onde funcionava um estacionamento particular do Centro de Atendimento à Mulher (CAM).

De acordo com informações da assessoria da Clínica CAM, que ocupava a área atrás do edifício de forma provisória, a obra de contenção da encosta onde o muro desabou já estava em processo de elaboração antes mesmo de ocorrer o incidente de terça.

