O dono da Serraria e Organização Carvalho, que fica em um dos imóveis atingidos pelo incêndio que destruiu casarões na Baixa dos Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador, está desaparecido.

Familiares de José Hunaldo Moura de Carvalho, 85 anos, estão no local neste momento e acreditam que ele esteja nos escombros. Ele costumava dormir no imóvel.

A esposa de José Hunaldo, Elizabeth, que tem uma filha de 15 anos com ele, é uma das pessoas que aguardam por notícias. Além dela, um funcionário da serraria, que trabalha com o proprietário há 20 anos, também está no local e se mostra bastante abalado.

Esposa de José Hunaldo, Elizabeth aguarda por notícias em frente ao imóvel

O major Roberto Lima, que conduz o trabalho dos bombeiros, afirmou que as buscas pelo idoso só serão iniciadas após a finalização do rescaldo dos imóveis. Além disso, ainda há risco de desabamento das laterais dos casarões.

Funcionário que trabalha há 20 anos com o proprietário do imóvel está bastante abalado

O incêndio que destruiu os imóveis teve início por volta das 22h desta segunda-feira, 3. O fogo foi controlado na madrugada desta terça, 4. Bombeiros ainda estão no local fazendo o rescaldo. Ainda não se sabe o que teria provocado as chamas.

Os dois imóveis obrigavam os estabelecimentos Belíssima Confecções, Ítalo Confecções, Vitrine Joia, Verona Kids e Serraria e Organização Carvalho.

Dono de serraria é procurado após incêndio destruir casarões na Baixa dos Sapateiros | Foto: Divulgação/ATarde

