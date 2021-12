Dono de restaurante na Barra morre após ser baleado

O argentino Horácio Lopez, dono do restaurante Carne na Brasa, na Barra, em Salvador, morreu após ser baleado no próprio estabelecimento na noite desta quinta-feira, 5. O crime aconteceu entre as ruas César Zama e Barão de Itapuã, por volta das 21h30. Segundo testemunhas, foram ouvidos três tiros no local.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Lopez chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde chegou sem vida.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local, mas não soube informar o que motivou o crime. A reportagem tentou entrar em contato com a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) e com a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) até as 23h55, mas não obteve êxito.

