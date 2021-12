Dono de oito clínicas clandestinas é preso no Barbalho

Francisco Ferreira Benevides, proprietário de oito laboratórios de análises clínicas e postos de coleta clandestinos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 19, em uma das clínicas localizadas na Rua Siqueira Campos, no Barbalho. A prisão ocorreu durante operação conjunta da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), que interditou as oito clínicas que funcionavam clandestinamente por apresentarem instalações físicas e higiênico-sanitárias inadequadas. Os estabelecimentos interditados ficam localizadas nos bairros do Barbalho, Centro, Mouraria e Itapuã.

A titular da Decon, delegada Carla Ramos, autuou Francisco por crime de estelionato, e por induzir o consumidor ao erro por meio de afirmação falsa. "Os resultados de análise feitas naqueles laboratórios não são fidedignos, podendo levar a diagnósticos equivocados, causando risco à saúde dos clientes", salientou a delegada, que solicitou à Justiça a prisão preventiva do comerciante. Francisco já respondeu a dois inquéritos por estelionato, e responde a um terceiro, em tramitação na Decon, desde julho deste ano.‎

Antes da equipe da Vigilância Sanitária interditar os laboratórios e postos de coleta, prepostos da Sucom lacraram todos os equipamentos e materiais ali encontrados. Três dos estabelecimentos, instalados em Itapuã, na Mouraria, e no Edifício Totônia, na Avenida Sete de Setembro, estavam sem funcionar há algum tempo, segundo constatou a titular da Decon, que coordenou a operação conjunta.

Francisco Benevides foi conduzido para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo da Mata Escura.

