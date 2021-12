Dono de oficina usada para desmanche de carros é preso no Lobato

Uma oficina de desmanche foi estourada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) na localidade do Boiadeiro, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 7, mas só divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta quarta, 8.

O proprietário, Rones Almeida Lima, 35 anos, foi autuado por fraude com golpe de seguro, desmanche irregular de veículos e crime ambiental.

Segundo informações da SSP-BA, as investigações concluíram que os veículos foram cortados na oficina e que suspeitos se dirigiam ao local para praticar desmanches, com finalidade de despistar a polícia. Além disso, as carcaças eram jogadas no manguezal.

As sucatas encontradas são partes de aproximadamente 30 veículos desmanchados. Rones foi encaminhado para audiência de custódia do Tribunal de Justiça.

Rones Almeida Lima é o proprietário da oficina de desmanche localizada no Lobato

adblock ativo