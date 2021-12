Dono de mercado é preso suspeito de receptar produtos roubados

O dono de um mercadinho, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, 8, suspeito de receptar produtos roubados por uma organização criminosa desarticulada na Operação de Rota, deflagrada na última terça-feira, 6. O esquema movimentou cerca de R$ 4 milhões, segundo a polícia.

Segundo informações da PRF, o homem, que não teve a identidade revelada, teve o mandado de prisão expedido após as investigações o apontarem como proprietário de um dos estabelecimentos envolvidos no esquema.

Durante as buscas, foram encontrados e apreendidos a quantia de R$ 341 mil em espécie sem qualquer comprovação de origem no interior do mercadinho. O comerciante foi levado para o Ministério Público, em Nazaré.

