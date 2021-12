Dono de creche é acusado de estuprar aluna em Feira

Jonas Souza de Jesus, de 55 anos, que é dono de uma creche no Parque Brasil, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), foi preso nesta quinta-feira, 20, acusado de ter abusado sexualmente de uma aluna de 11 anos.



De acordo com a delegada titular da Delegacia do Adolescente Inflator (DAI), Milena Calmon, há cerca de 20 dias "Tio Jonas", como é conhecido o acusado, foi denunciado pela mãe de uma aluna. Ela contou à polícia que a criança, que era aluna há 10 anos, não estava querendo mais ir para a creche.



Ela questionou à criança, que acabou confessando que tinha sido estuprada pelo homem por duas vezes. A primeira vez em uma casa de praia , durante um passeio da creche.

Já o segundo abuso teria acontecido na casa do dono da instituição.



Após alguns dias de investigações e resultado do exame que comprovou o abuso, Jonas teve o mandado de prisão expedido por estupro de vulnerável.



Na sede da DAI, Jonas negou que cometeu o abuso. Mesmo com o exame que comprovou o ato sexual, ele alega que a mãe da menina teria inventado a história, porque tirou a filha da creche e perdeu o benefício do Bolsa Família. "Estou tranquilo. Quem trabalha com crianças está sujeito a isso", disse Jonas.



Ainda segundo a polícia, há alguns anos, ele foi investigado por um suposto abuso a uma filha de criação, mas o crime não foi comprovado.



A delegada pede para que pais e responsáveis de possíveis vítimas de Jonas compareçam à sede da DAI em Feira de Santana.

