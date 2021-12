Dono de clínicas ilegais é solto após pagar fiança

O proprietário de oito laboratórios de análises clínicas e postos de coleta clandestinos que funcionavam em Salvador, Francisco Ferreira Benevides, saiu da prisão nesta quinta-feira, 20. Ele pagou uma fiança no valor de R$ 14.480 (20 salário mínimos). De acordo com os investigadores, nas clínicas eram emitidos diagnósticos falsos de gravidez e doenças, como Aids.

O empresário estava preso no Núcleo de Prisão em Flagrante, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Segundo a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), que realizou a prisão nesta quarta-feira, 20, informou que mesmo solto Benevides vai responder por estelionato e por induzir o consumidor ao erro utilizando informações falsas.

Prisão

Francisco Ferreira Benevides foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 19, durante uma operação conjunta da Decon, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) e Vigilância Sanitária. Ele foi detido em uma das clínicas, no bairro do Barbalho.



Os laboratórios funcionavam nos bairros do Barbalho, Centro, Mouraria e Itapuã, em imóveis com instalações físicas e higiênico-sanitárias inadequadas.

