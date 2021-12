Dono de câmera que filmou mortes não foi identificado

A Polícia Civil não soube informar o responsável pela câmera instalada num poste próximo ao local onde ocorreu o duplo homicídio na Praça da Piedade, na última quarta-feira, 8

Imagens possivelmente registradas pelo equipamento poderiam facilitar na identificação do autor dos disparos, que matou duas pessoas, feriu outra e causou grande tumulto na região.

A Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), responsável pelo sistema de monitoramento por vídeo do município, informou que não há câmeras do órgão no local.

A Cogel comunicou ainda que todas as câmeras instaladas na Praça da Piedade durante o Carnaval foram removidas para outros pontos da cidade após a festa.

Registro - A Polícia Civil, por meio de sua assessoria de comunicação, informou ainda que as imagens utilizadas na investigação são as de um estabelecimento comercial, que foram divulgadas na quarta.

Por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) comunicou que não divulga a localização de seus equipamentos de vigilância utilizados pelo serviço de inteligência por questão de segurança. Dessa maneira, evita que bandidos possam se esquivar dos locais filmados.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue investigando o caso, ocorrido nas proximidades do Edifício Sede da Polícia Civil e que chocou a população de Salvador.

