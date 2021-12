Dono de bar morre para salvar cliente em Simões Filho

O comerciante Nerisvaldo Nunes da Silva, 49 anos, o Jonga, correu com as mãos na cabeça, chamou por Deus e começou a chorar ao perceber que quem havia sido morto foi o amigo Sylvio e não os bandidos que tentaram roubar um cliente no Bar Frutos do Mar.

Sylvio de Nascimento Jesus, 43, foi assassinado por volta das 18h de quarta-feira, 30, após reagir a uma tentativa de assalto a um cliente do bar de propriedade dele, conforme versão contada pelo amigo Jonga e confirmada por outros moradores da região.

O estabelecimento fica na Rua Germínio Ramos, na localidade conhecida por Dami, próximo à sede da mineradora Vale, em Simões Filho. "Fui ver achando que ele tinha matado os ladrões mas, quando cheguei, vi que quem morreu foi ele. Triste! Infelizmente, a vida da gente está passando por isso", afirmou Jonga.

Segundo ele, os dois homens que participaram da tentativa de assalto não são da localidade. Eles estavam a pé e ainda o cumprimentaram antes do crime. Jonga respondeu ao cumprimento, mas desconfiou que pudessem ser assaltantes e alertou o amigo Sylvio. No entanto, o dono do bar não demonstrou ter dado importância.

Um tio de Sylvio e um casal estavam no local no momento da abordagem dos bandidos. Um dos suspeitos pediu a chave da moto ao homem do casal e Sylvio foi para o quartinho anexo ao bar pegar a arma. Ele foi repreendido por um dos bandidos, que foi atrás e deu um tiro na testa dele. Sylvio ainda levou outros dois balaços. "Os caras fugiram sem levar nada. A arma dele ficou entre as pernas", contou Jonga.

Sylvio trabalhou na Vara da Infância como comissário de menores, segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. A polícia apura a informação passada por moradores de que ele também trabalhava como segurança em uma empresa da região. Ainda de acordo com a assessoria, apenas um coldre foi encontrado pelos policiais próximo ao corpo da vítima. A autoria e motivação são desconhecidas da polícia. O caso é investigado pela 22ª DT (Simões Filho).

O major Roberto Fera, comandante da 22ª CIPM (Simões Filho), informou que Sylvio reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado na cabeça. "Nenhum suspeito foi identificado. O pessoal do nosso NI [Núcleo de Inteligência] está investigando", afirmou o comandante.

