Dono de bar é preso com 5t de frutos do mar estragados

Mais de cinco toneladas de frutos do mar impróprios para o consumo foram apreendidos pela polícia civil na última sexta-feira, 14. A mercadoria pertencia a Abson Silva Che, 43 anos, proprietário dos restaurantes Caranguejo do Porto, localizados no Costa Azul e Barra. As informações sobre o caso foram divulgadas nesta segunda, 17.

Abson foi detido por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) e liberado no domingo, 16, após o pagamento da fiança no valor de dez salários minimos. Ele foi autuado em flagrante por comercializar, distribuir e manter em depósito produtos impróprios para o consumo.

Segundo informações da polícia, os alimentos eram estocados em um imóvel de Abson, na Boca do Rio. Um dos cômodos da propriedade era utilizado como câmara frigorífica improvisada, sem o devido controle de temperatura, para armazenar crustáceos e mariscos. A ocorrência foi registrada após vizinhos reclamarem do mau cheiro que exalava do imóvel.

De acordo com a delegada Carla Ramos, titular da Decon, ainda é apurado se Abson também distribuía os frutos do mar para outros restaurantes em Salvador. Os alimentos apreendidos foram recolhidos pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) para serem descartados. Já o imóvel que servia de depósito clandestino foi interditado pela Vigilância Sanitária de Salvador (Visa).

