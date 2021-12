Dono de araras apreendidas diz que polícia não tinha mandado

O proprietário das oito araras amarelas apreendidas pela polícia na última quarta-feira, 3, no bairro do Stiep, em Salvador, alegou que as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) são falsas. Segundo Robson Costa, 39, os policiais entraram na casa sem um mandado de busca e apreensão e seu pai, divulgado pelo órgão como morto, ainda está vivo.

Robson acredita que o motivo da polícia ter apreendido as aves não foi por denúncia, já que a família possui as aves há 31 anos. "Meu pai ganhou as araras em 1989, quando nem se pensava em ser algo ilegal", explicou.

Sobre a informação de que as aves estariam presas na gaiola, Robson também alega que os animais sempre foram criados soltos e nunca foram maltratados. "Nós temos uma gaiola, mas ela é usada apenas por três araras durante a noite para elas dormirem. Durante o dia todas ficam soltas pela casa".

Robson enviou ao Portal A TARDE um vídeo onde uma das araras estaria falando o nome dele. Confira abaixo.

Ibama

De acordo com despacho expedido no dia 21 de novembro de 2019 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a orientação existente é existe uma "validade da posse de psitacídeos desde que prolongada (mínimo de 8 anos) e ausente maus-tratos, vedando-se a sua apreensão pela fiscalização e o seu recebimento no Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)".

Robson informou, também, que duas das oito araras tinham problemas de saúde e faziam tratamento com médico veterinário o que, segundo ele, é uma prova que os animais não não sofreram maus tratos.

Em nota, a SSP-BA informou que equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) entraram no imóvel após consentimento da moradora e que nenhum documento autorizando a criação dos animais foi apresentado.

O órgão também explica que a informação sobre o proprietário das aves ter falecido foi repassada pela moradora do local.

