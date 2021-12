Dona de salão é baleada dentro de mercadinho em Pernambués

Uma mulher foi baleada na noite desta segunda-feira, 19, por volta das 18h50, dentro de um mercadinho na rua Tomás Gonzaga, no bairro de Pernambués, em Salvador. Ela foi socorrida por uma viatura da 1º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para o Hospital Geral Estado (HGE). O estado de saúde dela é desconhecido.

Segundo informações obtidas com a 1º CIPM, Benedita Almeida Gomes, 41 anos, tinha fechado o estabelecimento dela (um salão de beleza), localizado na mesma rua do crime, e entrado em um mercadinho, quando dois homens - ainda não identificados – adentraram efetuando disparos com a mulher.

Ainda segundo a polícia, os tiros atingiram o braço, peito e perna da vítima. Os suspeitos fugiram do local. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.

