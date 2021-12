Dona de casa que pesa 230 kg é transferida para hospital

A moradora do bairro de Canabrava que sofre de obesidade mórbida foi transferida para o Hospital da Bahia, na Avenida Juracy Magalhães, em Salvador, nesta quinta-feira, 17. Raimunda Santos, que tem 230 quilos, foi retirada de casa por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

A ação foi coordenada pelo comandante do 12° Grupamento de Bombeiros Militares/Salvar, tenente coronel Júlio Nascimento, em parceria com a equipe médica da Sesab. Os agentes fizeram uma visita de avaliação na casa de Raimunda na quarta-feira, 16, para definir as estratégias para a locomoção da paciente até o hospital.

Ela foi removida com a utilização de uma maca especial flexível e contou com a ajuda de sete homens. Raimunda foi colocada em uma ambulância da Salvar que a conduziu até a unidade hospitalar, onde ficará internada e passará por uma bateria de exames e uma cirurgia de redução de estômago.

