Dona Canô pede aos médicos para ir para casa, diz filha

Dois dias após ser internada no Hospital São Rafael, em Salvador, com um quadro de isquemia cerebral, a mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia já mostra sinais de recuperação. Dona Canô, de 105 anos, inclusive, já pediu aos médicos para ter alta. "Eu quero ir para casa. Me levem para casa", relatou Mabel Veloso, filha da matriarca, na manhã desta segunda-feira, 17.

Emocionada com as ligações recebidas, Mabel disse ainda que se surpreende com o carinho que a mãe desperta nas pessoas. "Eu quero agradecer a todos que estão rezando por ela. É uma coisa impressionante essa preocupação. É gente de Paris, da Argentina e de todo o Brasil ligando e desejando melhoras. É isso que nos conforta", comentou ela, com a voz embargada.

Boletim - Em nota divulgada à imprensa, por volta das 16h desta segunda, a equipe médica do Hospital São Rafael informou que o estado de saúde de Dona Canô Veloso permanece inalterado. Por conta do quadro, os profissionais que cuidam da matriarca da família Veloso ainda não estimam previsão de alta.

"A Sra. Claudionor Veloso, Dona Canô, permanece internada na Unidade Cardiovascular Intensiva do Hospital São Rafael, com quadro de evento cerebral agudo secundário à redução do fluxo sanguíneo cerebral. No momento, [ela apresenta] discreta melhora da força muscular, respirando sem a ajuda de aparelhos, porém com necessidade de medicações para manutenção da pressão arterial", comentou os médicos por meio da assessoria.

