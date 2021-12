Dona Canô passa bem, mas é medicada com antibióticos

Se depender dos bons sintomas de recuperação, a matriarca da família Veloso, Dona Canô, de 105 anos, recebe alta do Hospital São Rafael (HSR) na tarde desta quinta-feira (8), informa a assessoria de comunicação da unidade médica. Dona Canô foi internada na última segunda-feira, 5, com o diagnóstico de infecção respiratória. De acordo com o HSR, hoje ela não apresenta mais sintomas de gripe e febre, mas continua sendo medicada com antibióticos.

