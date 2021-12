Dona Canô é internada com infecção respiratória

Dona Claudionor Veloso, de 105 anos, conhecida como Dona Canô, está internada no Hospital São Rafael, em Salvador, e o estado clínico dela é considerado instável, segundo boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira, 6.

Ela deu entrada na unidade médica nesta segunda-feira, 5, com infecção respiratória. Neste momento, a matriarca da família Veloso permanece na Unidade Cardiovascular Intensiva (UCI), mas já se alimenta.

Essa é a segunda vez que Dona Canô é internada nos últimos 16 meses. Em 7 de julho de 2011, a mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia foi hospitalizada com dores na coluna, dores abdominais e falta de ar.

Em abril deste ano, ela esteve no hospital para realizar alguns exames de rotina e um pequeno procedimento cirúrgico para a retirada de um sinal do rosto.

Aniversário - Dona Canô celebrou no dia 16 de setembro seus 105 anos de vida. O aniversário dela foi festejado com uma missa na Igreja da Purificação seguida de uma festa na casa da família em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano.

adblock ativo