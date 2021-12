Domingo na Praça vai ao Parque de Pituaçu

O projeto Domingo na Praça neste final de semana vai contemplar os moradores do bairro de Pituaçu. Na manhã de domingo, 21, o Parque de Pituaçu dará espaço para a poesia de cordel e oficinas voltadas à escrita literária.

Coordenada pelo cordealista Jotacê Freitas, as oficinas pretendem apresentar a população símbolos referentes à Independência da Bahia e incentivar a leitura e escrita por meio da poesia de cordel.

A Biblioteca de Extensão, que coordena o projeto, também levará os tradicionais serviços de leitura de jornais, revistas e de consulta ao acervo bibliográfico da unidade ao ar livre.

O evento ocorre gratuitamente todo domingo, das 8h às 12h, revezando entre o Farol da Barra, Dique do Tororó, Parque de Pituaçu e Calabar. A próxima edição será no Calabar, dia 28, no mesmo horário.

