Domingo é Meia: promotor apura queixa de redução de ônibus

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) começa a investigar nesta quarta-feira, 12, a denúncia de que o projeto Domingo é Meia fez com que as empresas de ônibus reduzissem a frota de veículos aos domingos em Salvador.

Conforme a assessoria do MP-BA, a investigação está prevista para começar amanhã porque é quando o promotor responsável pelo caso, Adriano Assis, da 30ª Promotoria de Assistência da Capital, retorna das férias.

A instauração do inquérito, a partir de denúncia protocolada pelo vereador Luiz Carlos Suíca (PT), foi noticiada na edição do último dia 6 do Diário Oficial da Justiça. O projeto Domingo é Meia, criado pela Prefeitura de Salvador, prevê a cobrança de metade do valor da tarifa de ônibus aos domingos.

Segundo o secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, foi feita uma fiscalização para verificar se a programação criada pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) foi cumprida pelas empresas de ônibus.

Aleluia negou ter havido irregularidades. "Não encontramos nenhuma redução em relação à frota programada. Não há nenhum registro que difere da programação", disse. O secretário afirmou que divulgaria nesta segunda, 10, o resultado da inspeção feita pela Transalvador, com os números dos ônibus que circularam no último domingo, 9.

Entretanto, a assessoria de Aleluia confirmou que o levantamento com as informações sobre a frota circulante não havia sido concluído. A assessoria de comunicação do Sindicato das Empresas de Transporte (Setps) informou não ter a confirmação de que seu setor jurídico tenha recebido notificação do MP.

Reclamações - A frota de ônibus municipais aos domingos já é reduzida em relação aos dias da semana, mas usuários de transporte coletivo reclamam que o número caiu após o início do projeto Domingo é Meia.

Para pegar um ônibus para a Estação Pirajá, a auxiliar de produção Joana da Silva esperou mais de uma hora no bairro de Sussuarana. "Normalmente fico 30 minutos, ou menos", conta.

A situação foi ainda mais complicada para a autônoma Sandra da Conceição, que precisa de coletivo para pessoas com necessidades especiais. "Quando saio de casa, me arrependo. Fiquei mais de uma hora esperando o Cajazeiras 11", reclamou.

Já a nutricionista Sueli Silva disse não ter percebido alteração na frequência dos coletivos. "Dia de domingo, ônibus não tem horário. Já saio de casa preparada para esperar", conformou-se.

O secretário de Urbanismo e Transporte nega que a população esteja insatisfeita com o programa Domingo é Meia. "Não temos registros de que haja insatisfação. O programa foi muito bem avaliado pelo público", garantiu.

Aleluia ainda salientou que no último domingo o transporte coletivo teve número de usuários abaixo da média. "A oferta foi maior que a procura, em razão da chuva. Não tivemos jogos, nem nenhum evento diferente".

adblock ativo