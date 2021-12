Domingo é Meia é ampliado; Bilhete Único inicia 1ª etapa

O programa Domingo é Meia será ampliado para os usuários do cartão de bilhete avulso e o Bilhete Único começa a ser implementado para quem pega ônibus de uma região para outra da cidade. As medidas começam a valer em Salvador no próximo domingo, 28. Os decretos foram assinados nesta quinta-feira, 25, pelo prefeito ACM Neto.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut) reorganizará as linhas de ônibus da cidade para viabilizar a implantação do Bilhete Único, buscando uma forma para que as pessoas fiquem menos tempo dentro dos ônibus.

"É preciso redesenhar todo o modelo dos transportes de Salvador para ter maior racionalidade e dar mais fácil acesso." afirmou o prefeito.

Bilhete Único

O sistema será implantado em três etapas. A primeira etapa vai beneficiar apenas quem se locomove de uma região da cidade para a outra. Salvador é dividida em quatro regiões, Subúrbio, Orla, Itapagipe e Centro. Atualmente, quem faz esse deslocamento paga R$ 2,80 na primeira passagem e R$ 1,40 na segunda. A partir desse domingo, 28, quem fizer o deslocamento de uma região para outra num período de duas horas pagará apenas a primeira passagem, ou seja, R$ 2,80.

A segunda etapa do Bilhete Único começa a vigorar em 3 de novembro. Os usuários que pegam mais de um ônibus na mesma região dentro de duas horas pagarão apenas uma passagem, R$ 2,80.

Já a terceira etapa depende de uma concessão do serviço de transporte, ainda em fase de projeto. Nessa fase, o Bilhete Único beneficiará quem pegar dois ônibus num período de três horas.

A medida vale para os usuários do Salvador Card, que corresponde aos cartões para estudantes, trabalhadores que recebem vale transporte e os proprietários do cartão para bilhete avulso. Para adquirir o cartão de bilhete avulso, o usuário precisa ir a um dos 110 postos de venda e pagar o valor de duas passagens, R$5,60.

Domingo é Meia

O programa será ampliado para os usuários do cartão de bilhete avulso, antes apenas quem pagava em dinheiro recebia o benefício. Quem tem o cartão de estudantes e de vale transporte não terá acesso ao benefício. A medida vai beneficiar 450 mil usuários do sistema, 100 mil a mais do que a primeira fase, com pagamento apenas em dinheiro e também passa a valer a partir deste domingo, 28.

Aos domingos, os usuários terão o benefício dos dois programas: quem tiver o cartão do bilhete avulso pagará R$1,40 na passagem do primeiro ônibus e na segunda passagem não terá qualquer custo. Quem pagar passagem em dinheiro, no entanto, não terá direito ao Bilhete Único porque não fará a integração entre as áreas. Nesse caso, terá que pagar R$1,40 em cada passagem.

