Domingo de Ramos reúne fiéis em missa e procissão

Mais de 50 mil pessoas, de todas as idades, participaram da Missa de Ramos que antecedeu a procissão e foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

A movimentação já era intensa antes da caminhada durante a distribuição dos ramos. A comemoração, que marca o início da Semana Santa, foi realizada a partir das 8h30, do Campo Grande. O cortejo seguiu até a Praça Castro Alves.

De acordo com o coordenador de eventos da Arquidiocese, padre Valter Rui, cerca de 20 mil pessoas participaram, efetivamente, da caminhada. Entre os devotos, a baiana Valdeci Magalhães, 90 anos. Ela afirmou que a "fé tem o poder de não permitir o cansaço".

Acompanhada da filha Célia Horácio, 51, Valdeci defendeu que o momento permite uma oração mais intensa para pedir e agradecer as bênçãos concedidas. "Me sinto feliz e revigorada".

Quem também aproveitou o momento de fé e devoção foi a família de Karine Anjos. Ela reuniu a mãe, Altamira Nascimento, 89, duas irmãs, o sobrinho Felipe, 6, e a filha Maria Clara, 3 anos. Segundo ela, a família tem o hábito de frequentar missas e reunir-se em datas importantes para o catolicismo.

Para Karine, a religião faz parte da educação. "Infelizmente, temos perdido muitos jovens para as drogas. A fé ajuda o ser humano na busca do melhor, do ser melhor sempre. Ensino isso a minha filha desde que nasceu. Desde o ano passado Maria participa desta procissão e faz questão de segurar o ramo", revelou.

Celebrações

No Domingo de Ramos a Igreja revive a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, sendo saudado pelo povo, sobretudo pelos jovens, como o rei dos judeus. Por isso, neste dia, o papa comemora o Dia Mundial da Juventude, uma espécie de renovação do compromisso com a fé e evangelização.

O diácono Flávio Pereira dos Santos chamou atenção para a juventude: "Este dia é preparado para os jovens. Tem muitas pessoas esquecendo de proclamar Jesus como rei. Gostaria que os jovens acolhessem isso neste período".

