Domingo de Ramos abre festejos da Semana Santa

Os festejos e rituais da Semana Santana foram abertos neste domingo, 25, com a procissão do Domingo de Ramos. Católicos percorreram as ruas do Campo Grande à praça Municipal, onde uma missa campal foi celebrada pelo arcebispo dom Murilo Krieger ao final da caminhada.

O ato público simbólico faz menção à entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, montado em um jumento, o que pode ser entendido como uma representação da humildade.

Outra característica é que os participantes caminham levando ramos de palmeiras, uma vez que, segundo a tradição católica, os cristãos fizeram reverência à chegada de Jesus, lançando mantos à frente do filho de Deus, assim como pequenos ramos de árvores.

Chuva

O tempo instável, com ocorrência de pancadas de chuva ao longo do trajeto e durante a missa, não afastou os fiéis.

A praça esteve lotada durante o ritual comandado por dom Murilo, com a multidão recorrendo a sombrinhas e guarda-chuvas.

