Domingo de Ramos abre celebrações da Semana Santa em Salvador

A tradicional missa do Domingo de Ramos, realizada na manhã deste domingo, 28, na Catedral Basílica de Salvador, no Centro Histórico, marcou a abertura das celebrações da Semana Santa. Por causa da pandemia da Covid-19, a procissão foi cancelada. Poucos fiéis acompanharam a missa celebrada pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, respeitando os protocolos sanitários - uso de máscara e distanciamento social (fotos na galeria abaixo).

Levando-se em consideração que a data da Páscoa não pode ser alterada e que o toque de recolher decretado pelo Governo do Estado foi prorrogado até dia 5 de abril, o horário habitual da celebração do Tríduo Pascal precisou ser revisto. Com isso, na quinta-feira da Semana Santa, 1º, a celebração da “Missa vespertina da Ceia do Senhor”, sem o Lava-pés, com a presença de fiéis de acordo com a capacidade máxima permitida, pode ocorrer a partir das 16h.

As medidas sanitárias em vigor não permitem a celebração, reunindo fiéis, durante a noite. Por isso, se a celebração da Vigília Pascal for realizada no habitual horário noturno, deverá ocorrer sem a presença dos fiéis no templo, transmitida online. Se considerada mais oportuna para o bem pastoral da comunidade, a Vigília Pascal, com a presença dos fiéis, segundo os protocolos sanitários, poderá ser antecipada para às 16h.

Na Catedral Basílica de Salvador

Diante das novas orientações, foram alterados dois horários na Catedral Basílica de Salvador: na Quinta-feira Santa e no Sábado Santo as Celebrações ocorrerão às 16h e não mais às 17h e 17h30, respectivamente.

Confira a programação:

Quinta-feira Santa (1º de abril): Missa da Instituição da Eucaristia (Ceia do Senhor), às 16h. Não haverá a cerimônia do Lava-pés. Também na Quinta-feira Santa ocorre a Missa da Renovação das Promessas Sacerdotais. Entretanto, este ano esta Celebração Eucarística foi transferida para o dia 15 de maio, às 9h.

Sexta-feira Santa (2 de abril): Celebração da Paixão do Senhor, às 15h.

Sábado Santo (3 de abril): Vigília Pascal, às 16h.

Domingo de Páscoa (4 de abril): Santa Missa Solene, às 10h.

Domingo de Ramos abre celebrações da Semana Santa em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

