Domingo de leitura no Farol da Barra

Dezenas de crianças aproveitaram este domingo, 23, para participar do projeto de verão Domingo na Praça, realizado pela Biblioteca de Extensão da Fundação Pedro Calmon em parceira com a Biblioteca Infantil Monteiro.





As primas Larissa e Marina Medeiros, de 9 e 12 anos, aproveitaram as ruas livres, interditadas pela Transalvador, para andar de patins e interagiram nas atividades de leitura.



Programação - No próximo domingo, 30, as atividades serão realizadas no Dique do Tororó, das 8h30 às 13h. Já o Projeto Ruas de Lazer, que engloba brinquedos e oficinas de atividades físicas como Tai Chi Chuan, capoeira e ginástica, além de jogos de tabuleiros para idoso, acontece todos os domingo, das 8h às 12h, tendo como ponto fixo o Farol da Barra, além do projeto itinerante, que circula por bairros da capitral baiana.

