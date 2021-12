Dom Murilo Krieger renuncia e Dom Sergio da Rocha é o novo Arcebispo de Salvador

Após pedido de renúncia de Dom Murilo Krieger, o Papa Francisco anunciou na manhã desta quarta-feira, 11, o nome Cardeal Dom Sergio da Rocha como o novo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Até o dia da posse do religioso, Dom Murilo passa a ser o administrador apostólico da Arquidiocese de Salvador.

Dom Sergio é natural de Dobrada, São Paulo, e será o 28º Arcebispo da Sede Primacial da Igreja no Brasil. Nascido em 17 de outubro de 1959, ele foi ordenado em 1984 e é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense. Em 2016, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, em Consistório realizado na Basílica de São Pedro.

Em mensagem publicada pela Arquidiocese de São Salvador, o novo Arcebispo saudou os fiéis, agradecendo a Dom Murilo pelo apoio e serviço ao cargo durante os anos à frente da arquidiocese. Na saudação, ele ainda pede orações e bênçãos.

"Quem quer amar e servir necessita de muita oração. Por isso, peço encarecidamente: rezem por mim! Estejam certos de minhas orações. Continuem a assumir a vida e a missão da Igreja em Salvador, com Dom Murilo, que assume a missão de Administrador Apostólico da Arquidiocese até o início do meu ministério. Peço as bençãos do Senhor Bom Jesus do Bonfim para todos, contando com a intercessão materna de Nossa Senhora da Conceição da Praia e de Santa Dulce dos Pobres", publicou.

Em nota oficial, Dom Murilo deu as boas vindas a Dom Sérgio, pontuando que as portas do coração estão abertas. "O Senhor Bom Jesus do Bonfim, que com seus braços abertos acolhe todos os que sobem a Colina Sagrada, acolha este irmão que vem pra Bahia! Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira deste Estado, interceda por este filho! E Santa Dulce dos Pobres seja para o Cardeal Dom Sérgio um exemplo de como 'amar e servir'!".

Arquidiocese publicou nota oficial | Foto: Reprodução | Arquidiocese de São Salvador

