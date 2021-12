Dom Murilo Krieger recebe título de Cidadão Baiano

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, recebeu, em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta sexta-feira, 1º, o título de Cidadão Baiano. A homenagem foi entregue pelo vice-governador do estado, João Leão, já que o governador Rui Costa está em viagem de negócios envolvendo investimentos no estado.

Dom Murilo Krieger comentou que o título o ajuda a se empenhar ainda mais pela sociedade. "Não nasci aqui, não como sempre acarajé e nunca corri atrás de um trio elétrico, mas sou baiano há tempos. A Bahia me abraçou e eu abracei a Bahia. Mas essa homenagem me incentiva em dar mais de mim”, ressaltou o arcebispo, por meio de nota da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do estado.

Para Leão, a entrega do título é uma homenagem pelas contribuições de Krieger para a Bahia. "É muito merecido. Dom Krieger veio do sul do país e se identificou com a Bahia desde o início. Lutou pela reforma das igrejas, acolheu famílias em situação de risco e foi importante na intermediação de momentos de tensão, como as greves da Polícia Militar em 2012 e 2014”, comentou o vice-governador, ainda por nota.

Trajetória

Dom Murilo Krieger nasceu no município de Brusque, em Santa Catarina, e tomou posso como arcebispo de Salvador no dia 25 de março de 2011. Em seis anos, Dom Murilo intercedeu pela restauração de templos religiosos, como a matriz da paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana, em Nazaré, e a igreja de São Domingos, no Terreiro de Jesus, ambas entregues recentemente.

Kriger também visita constantemente as comunidades carentes, cumprindo sua missão religiosa.

