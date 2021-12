Dom Murilo celebra missa de fim de ano no Santuário de Irmã Dulce

Em clima confraternização e gratidão, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidiu nesta sexta-feira, 22, a missa de final de ano. A celebração aconteceu no Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador.

A cerimônia reuniu fiéis, funcionários, pacientes e voluntários do Hospital Santo Antônio, além de moradores, estudantes e religiosos da instituição do Anjo Bom da Bahia.

“Nas Obras Sociais, poderíamos dizer que todo dia é Natal. Aqui, o pobre, o doente, o mais necessitado encontra acolhida e conforto para o corpo e para a alma. Ou seja, diariamente, Cristo vem a nossa porta na pessoa do sofredor. Então, é com muita alegria que iremos celebrar o nascimento do Senhor”, fala o frei Giovanni Messias, reitor do Santuário.

