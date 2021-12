Dom Geraldo cobra responsabilidade dos governantes na última missa do ano

Abraços, cumprimentos, mãos dadas, orações, rezas, pedidos. A sete horas da chegada de 2011 nesta sexta-feira, 31, centenas de fiéis elevaram suas preces a Bom Jesus dos Navegantes e a Nossa Senhora da Boa Viagem, na Igreja da Boa Viagem, no bairro de mesmo nome.

Prepararam-se espiritualmente para romper o ano, ouvindo atentamente as palavras do cardeal e arcebispo primaz do Brasil, Dom Geraldo Majella. A missa teve o tema “Bom Jesus: Palavra Viva que nos leva ao Pai”.

“Vamos aqui agradecer toda essa caminhada que tivemos em 2010 e pedi o perdão pelos nossos pecados”, afirmou o cardeal. Ele conclamou os fiéis a realizarem seus pedidos. À voz alta, dois ecoaram na Igreja. Uma senhora solicitou coragem aos homens para lutar pela paz. Outra evocou atenção para pessoas com problemas mentais com dificuldades de assistência e tratamento médico.

De Geraldo Majella veio a benção e a cobrança às autoridades. “Que Deus ilumine nossos governantes. Todos aqueles que têm responsabilidade com a coisa pública, que eles não se omitam jamais e façam o seu dever”, disse o arcebispo.

O cardeal pediu que neste ano recém-chegado a sociedade, sobretudo as autoridades, olhe pelas crianças e jovens expostos à violência e as drogas. “De nove pessoas que morrem em Salvador, sete tem menos de 30 anos”, lamentou. Geraldo Majella também citou os “idosos tratados tão mal”.

Galeota – “Estou preparada. Em paz com Deus e comigo mesma”, afirmou Mercês Bonfim, 67, moradora do bairro, após terminada a missa. Logo depois, as imagens de Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora de Boa Viagem foram levadas para fora da Igreja, sob aplausos e uma breve saraivada de fogos de artifício.

Eram 17h30, quando Bom Jesus dos Navegantes embarcou na Galeota Gratidão do Povo e partiu em direção à Igreja Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Na manhã deste sábado, 1º, a imagem retorna na mesma galeota para a Igreja de Boa Viagem. Desde a construção da embarcação, em 1892, essa tradição se mantém.

“Tem pelo menos que tocar no andor para ter paz nesse próximo ano”, afirmou Josemir Marques, 52, que há seis participa da equipe da praia, responsável por embarcar a imagem de Senhor Bom Jesus dos Navegantes, normalmente levada pelas mãos da multidão de devotos.

Antes da atual galeota, era utilizada a que pertencia ao Capitão Antônio Cavalcanti Pompeu de Albuquerque para a realização da procissão marítima. A partir daí e até o ano de 1890 foi utilizada a Galeota Imperial, cedida pelo Estado, para o cortejo. Dois anos depois a Gratidão do Povo fez sua primeira procissão marítima.

