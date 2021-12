Dois veículos do Uber são apreendidos em Salvador

Dois veículos que prestavam serviço de transporte urbano particular pelo aplicativo Uber foram apreendidos, nesta sexta-feira, 8, pela Secretaria de Mobilidade (Semob), no segundo dia de atividade da empresa na capital baiana.

Os automóveis foram recolhidos em operação montada pela secretaria municipal. O primeiro deles, de modelo Hyundai HB20 sedã, na cor branca, foi detido por volta das 11h, na região do Dique do Tororó. O segundo, um Gol, também na cor branca, foi recolhido no bairro da Barra, no início da tarde.

Os veículos foram encaminhados ao pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na avenida Barros Reis. Após a abordagem, os dois motoristas - cuja identidade não foi revelada - conduziram o veículo de forma espontânea até o local indicado e foram liberados.

De acordo com o titular da Semob, Fábio Mota, os veículos foram rastreados por meio do próprio aplicativo Uber. Segundo ele, ações desse tipo terão continuidade até que a empresa americana retire todos os carros de circulação.

"Vamos seguir monitorando esses motoristas pelo aplicativo, pois se trata de uma concorrência desleal aos taxistas da cidade. Na legislação municipal, esse tipo de transporte está enquadrado como clandestino e, por isso, vamos tratá-los como tal", afirmou.

O secretário alegou, ainda, que a cidade não comporta mais veículos que ofereçam esse tipo de serviço: "Salvador tem cerca de 7.200 táxis, número suficiente para atender à demanda".

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Uber informou que a empresa é contra a apreensão dos veículos: "O serviço prestado pelo motorista parceiro não só encontra respaldo na legislação federal mas ainda na própria Constituição Federal. Reforçamos que nossos parceiros têm que ter seus direitos constitucionais de trabalhar (exercício da livre iniciativa e liberdade do exercício profissional) preservados".

"Olheiros"

As operações, segundo Mota, estão sendo realizadas com o apoio dos taxistas que circulam na capital, que estão atuando como "olheiros". "No caso da primeira apreensão, recebemos uma denúncia da Associação Metropolitana dos Taxistas (ATM) e confirmamos por meio do aplicativo", afirmou o secretário.

Segundo o presidente da ATM, Vandeilson Miguel, os profissionais vão repassar informações à secretaria sobre a ação dos motoristas. "Pretendemos acionar os motoristas como um passageiro comum e informar à secretaria a localização de cada um, para que eles sejam apreendidos. Não vamos permitir esse tipo de concorrência", afirmou.

Multa

Os carros só poderão ser retirados do pátio da Transalvador após o pagamento de multa pela atuação de transporte clandestino, que é de R$ 240,50 - o valor equivale a 50 bandeiradas do táxi comum.

Além disso, o motorista deverá pagar o valor pela remoção do veículo, que varia de R$ 309,27 a R$ 804,09 (a depender do porte do automóvel), além da diária no pátio - que custa entre R$ 49,48 e R$ 841,21.

