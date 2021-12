Dois terrenos na região do Iguatemi serão vendidos pela prefeitura

Mais dois terrenos da capital baiana serão comercializados pela prefeitura. Desta vez, os lotes estão localizados ao lado do Shopping da Bahia, e contam, juntos, com uma área total de 10,039m2.

Localizados em uma das regiões mais valorizadas da cidade, entre empreendimentos comerciais e residenciais, as áreas são totalmente planas e estão prontas para serem edificadas. As licitações acontecem no próximo dia 8 de maio, às 10h e às 15h, no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Para ter acesso ao edital de licitação e saber mais informações, basta acessar o site da Sefaz. Em dezembro de 2017, um terreno no Itaigara chegou a ser arrematado por R$ 20 milhões.

