Dois suspeitos são presos vendendo drogas em Brotas

Dois homens foram presos em flagrante enquanto vendiam drogas neste sábado, 5, na localidade do Buraco da Gia, no bairro de Brotas, em Salvador. Marcos Santos Oliveira Júnior e Cleidson Moreira Carvalho estavam comercializando cocaína e maconha na região perto do Acupe de Brotas.

De acordo com informações divulgadas neste domingo, 6, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram apreendidos com os suspeitos 53 pinos de cocaína, 20 porções de maconha, além de R$ 287 em espécie, um celular e um relógio.

Conforme o órgão, após a prisão, eles foram apresentados na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

adblock ativo