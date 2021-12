Dois suspeitos são presos durante operação policial na avenida ACM

Dois homens foram presos nesta quarta-feira, 27, pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), próximo ao Terminal Rodoviário de Salvador, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. A ação contou com a participação do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

De acordo com as informações da Polícia Civil, Anderson Santos de Jesus, de 20 anos, e Nelson Sales Rodrigues, 39, foram flagrados durante a operação. A dupla estava com os mandados de prisão aberto: Anderson por roubo e Nelson por estupro de vulnerável.

“Novas ações devem ocorrer nos próximos dias, com foco na prisão de criminosos envolvidos em roubos de coletivos”, declarou o coordenador do GERRC, delegado Marcelo Tannus, ao apresentar a dupla.

