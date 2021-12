Dois suspeitos são presos após tentarem fugir pelo mar

No final da manhã deste sábado, 25, o Grupamento Aéreo (Graer) e a 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) capturaram dois suspeitos que tentaram fugir pelo mar depois de tentar roubar passageiros em um ônibus. O flagrante aconteceu na praia de Tubarão, em Paripe.

As Guarnições iniciaram a perseguição e a dupla, que de acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP BA), seria um adulto e um adolescente, tentaram fuga pelo mar. Para garantir o cerco, o helicóptero do Graer foi até a região e encurralou os fugitivos que acabaram sendo apreendidos.

Um dos suspeitos que tentou fugir após roubo em ônibus

