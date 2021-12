Dois suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM em Brotas

Dois suspeitos foram mortos, na madrugada deste domingo, 3, na localidade do Pirangi, bairro de Brotas, em Salvador. Segundo a polícia, dez homens teriam trocado tiros com guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, sendo que dois foram baleados e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreram.

Durante a ação, a polícia apreendeu uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, 75 trouxinhas de maconha, 54 pedras de crack e três pinos de cocaína.

