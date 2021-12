Dois suspeitos de tráfico são mortos e um é preso em confronto com a polícia

Dois integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas foram mortos e um foi preso na madrugada deste domingo, 8, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), guarnições das Rondas Especiais Atlântico entraram em confronto com os suspeitos após uma denúncia anônima sobre a presença de armas e drogas na localidade do Barreiro.

As viaturas patrulhavam a região e se deslocaram para o ponto indicado pela denúncia. De acordo com a polícia, os criminosos atiraram quando perceberam a chegada dos agentes. Ícaro Musse de Brito, de 18 anos, foi preso durante o confronto. Já os outros dois suspeitos, de prenomes “Vererati” e “Adrian”, foram baleados e chegaram a ser socorridos para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a quadrilha, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, de uso restrito, um revólver calibre 38, carregador, munições, 37 pinos de cocaína e 20 trouxas de maconha. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

