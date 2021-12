Dois suspeitos de tráfico de drogas são presos no Nordeste de Amaralina

Os suspeitos Diomedes José e Rafael Conceição, foram presos em flagrante com porções de maconha, cocaína e crack prontas para comercialização na noite deste sábado, 16, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador.

O flagrante ocorreu após as equipes do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) realizarem patrulha no local. Os policiais avistaram os suspeitos tentando descartar os entorpecentes em um matagal da região.

Com Diomedes e Rafael foram aprendidos 18 pinos de cocaína, 11 trouxas de maconha, 29 pedras de crack e aparelhos celulares.

