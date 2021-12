Dois suspeitos de roubo são presos e menor é apreendido na avenida ACM

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido em flagrante na manhã desta terça-feira, 29. Segundo informações da Polícia Militar (PM), eles são acusados de roubar transeuntes no Cabula. O veículo que seria utilizado por eles, um Gol de cor vermelha, também era roubado.

Os policiais militares foram acionados por volta das 6h45 com a informação de que indivíduos estavam cometendo roubo a transeuntes no bairro do Cabula VI. Com isso, a guarnição iniciou as buscas e localizou o veículo utilizado pelos suspeitos na avenida ACM, próximo a Estação Rodoviária, quando houve a abordagem.

Após busca pessoal foram encontrados um simulacro de arma de fogo, dois celulares e uma identidade. Ao realizar consulta, verificou-se que houve o roubo do veículo no dia 12 de dezembro de 2020, na avenida Central, no bairro de Jardim das Margaridas.

Os suspeitos foram conduzidos a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e posteriormente a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde todo material apreendido, além do carro, foram apresentados.

adblock ativo