Dois suspeitos de roubo de carro são mortos em confronto com a polícia

Dois suspeitos de roubo de carros, identificados como "Sid Grandão" e "Buiú", foram mortos na noite desta terça-feira, 20, durante um confronto com policiais. O caso aconteceu na avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, em Salvador. Eles chegaram a ser socorridos para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a ocorrência teve início na avenida Paralela, quando os militares desconfiaram de homens que estavam em dois veículos, um da marca HB20 e o outro Corsa. Os policiais abordaram os motoristas dos dois automóveis, mas eles não pararam e fugiram em direção opostas: um pela avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) e o outro para BR-324.

"Sid Grandão" e "Buiú" estavam no Corsa. Na ocasião, eles não obedeceram a ordem de prisão dos policiais e iniciaram o confronto, sendo atingidos. Com eles foram encontrados duas pistolas calibres 9mm (uso restrito).

Já a guarnição que seguiu atrás do HB20 encontrou o veículo abandonado na localidade de Lama Preta, no município de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), em frente a um imóvel. No quintal da casa, foram encontrados outro dois carros, modelos Toro e Gol.

Os quatros carros foram recuperados e as duas armas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que aprofundará as investigações sobre a quadrilha.

