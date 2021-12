Dois suspeitos de roubar veículos são presos em operação

Um ação conjunta resultou na prisão de dois suspeitos nesta quarta-feira, 10. Intitulada de "São Daniel", a operação envolveu guarnições da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Operação Apolo (PM);

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), divulgadas nesta quinta, 11, Fabiano de Oliveira Morais, 33 anos, e Cláudio Gabriel de Oliveira, 40 anos, são suspeitos de envolvimento em roubo de automóveis.

Além das prisões, a operação também recuperou carros roubados em Salvador que tinham como destino o interior do estado.

Abordagens

Ao realizar a primeira abordagem no posto da PRF na BR-324, os agentes prenderam Fabiano com um Chevrolet, modelo Corsa Classic, de cor prata e que possuía a placa clonada.

Segundo o delegado José Nelis, o suspeito estava a caminho de Capim Grosso (a 277 quilômetros de Salvador), município onde o automóvel seria negociado.

A segunda abordagem ocorreu no Alto do Cabrito, na avenida Suburbana, no mesmo dia. Cláudio foi localizado com um Toyota Ethios, cor preta e chassi adulterado. Nelis informou que o destino do veículo seria a cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Ele também responderá por receptação e adulteração de sinais identificados de veículo automotor.

