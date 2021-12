Dois suspeitos de matar 'Nego Pom' são presos em Paripe

Dois suspeitos de matarem o dançarino e produtor Marcos Venício Santos de Jesus, 32 anos, conhecido como "Nego Pom", foram presos na noite desta segunda-feira, 4, no bairro de Paripe, em Salvador.

Em nota, a Polícia Militar detalhou que, por volta das 21h, uma equipe da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) flagrou a dupla assaltando um homem na localidade.

Eles já estavam com o aparelho celular da vítima e já iriam tomar a motocicleta CG 15. A dupla foi elevada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece presa.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que investiga se os dois suspeitos têm ligação com o homicídio de "Nego Pom".

O crime

O dançarino "Nego Pom" levou pedradas e foi baleado no dia 21 de junho, por volta das 15h, na localidade conhecida como Beira Rio, no bairro de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador.

Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde da quarta-feira, 22, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

