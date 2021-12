Dois suspeitos de envolvimento em morte de PM são presos

Dois dos cinco suspeitos de participar da morte do sargento da Polícia Militar Aldo Carvalho Santos, de 46 anos, durante assalto a uma farmácia do bairro da Pituba, em Salvador, no dia 17 de janeiro, foram apresentados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na tarde desta quarta-feira, 29.

Fabiano Silva da Paixão e Sílvio Manuel Jesus da Hora foram presos por equipes das 13ª e 41ª Companhias Independentes da PM, logo após assaltarem outra farmácia na Rua Professor Sabino Silva, no Jardim Apipema, no último sábado. A dupla estava com Vinicius Gomes dos Santos e Gleidson Oliveira Santos, que também fororam capturados.

A polícia ainda procura por Vitor Santos da Silva Pires, outro envolvimento no assassinato do PM, e mais dois suspeitos, que não foram flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento (confira abaixo).

Perseguição e troca de tiros

Fabiano e Sílvio foram perseguidos pelos policiais até a rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. Houve troca de tiros e o carro utilizado na ação criminosa bateu num poste. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos.

“Com a prisão dele concluímos o inquérito. Temos dois envolvidos presos e o Wilter Chagas Santos morreu em confronto com policiais da Força Tarefa no dia seguinte ao crime”, disse, por meio de nota da Polícia Civil, o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).

Além de ter os mandados cumpridos pelo latrocínio, Fabiano e Sílvio vão responder por roubo e tentativa de homicídio, bem como Vinícius e Gleidson.

Secretaria de Segurança Pública da Bahia divulgou imagens das câmeras de segurança que registraram o assalto à farmácia Drogasil, que resultou na morte do PM Aldo Carvalho ontem, na Pituba. #assalto #vídeo #segurança #Drogasil #Salvador #Pituba Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jan 18, 2017 às 11:16 PST

