Dois surfistas são atingidos por raio na praia da Barra

Na praia da Barra, na área do Barravento, em Salvador, um surfista de 12 anos foi atingido por um raio quando pegava onda. O garoto estava acompanhado do amigo Marcelo Pondé, de 15 anos, que ficou em estado de choque e foi levado para o Hospital Aliança, onde foi atendido e passa bem.

Segundo o portal SurfBahia, o também surfista Eduardo Ballalai estava na água no momento do acidente: "Dois garotos foram pegos pela descarga elétrica. Um ficou meio tonto e atordoado e nem lembrou o que aconteceu. O outro estava aprendendo a surfar com o pai e desmaiou no mar. Foi muita aflição na hora, mas graças a Deus ele voltou a respirar e espero que eles estejam bem! O mar tinha altas ondas, mas serve como lição de vida para a galera não desafiar a natureza!", disse Eduardo ao portal.

