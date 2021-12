Dois são presos após assaltar clínica e manter refém na Pituba

Após roubar pacientes e funcionários da clínica Cedermes, na tarde desta quinta-feira, 18, na avenida Paulo VI, na Pituba, em Salvador, Hélber Silva Rosa, de 29 anos, e Carlos Teódulo Silva Portugal, 34, foram presos por policiais militares.

A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba) afirmou que quatro pessoas participaram do crime, entre elas um adolescente que roubou uma motocicleta e fugiu. No entanto, apenas três entraram na clínica. O motorista Carlos Teódulo tem passagens por roubo, briga e tráfico de drogas.

Hélber ainda fez refém um homem de 46 anos e o manteve sob a mira de um revólver calibre 38. Depois, exigiu a presença da mãe, a empregada doméstica VeraLúcia Silva, 46 anos, e da imprensa para se entregar.

Ele se rendeu depois de meia hora de negociação com a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba). “Eu estava precisado de dinheiro. O remédio de meu irmão custa R$ 160 mil. Onde minha mãe vai arrumar R$ 160 mil?”, disse ele que possui 11 passagens pela polícia pela prática de roubos em bairros como Nordeste de Amaralina, Pituba e Piedade, segundo a delegada Maria Selma Lima.

O irmão dele tem 17 anos e sofre de mucopolissacaridose, uma doença crônica. A mãe disse que o remédio não é fornecido pelo governo federal há seis meses. “Espero que ele aprenda, se recupere e pare para pensar no que fez. Não sei o que vai ser da minha vida. E tomava conta do irmão”, lamentou.

Ação

Os outros suspeitos não haviam sido presos até o início da noite desta quinta. “Eles contaram que foram buscar um carro roubado [VW Fox preto], que estava ‘guardado’ no bairro. Quando estavam passando, viram uma senhora com uma bolsa chique entrar na clínica e resolveram roubar”, afirmou a delegada Maria Selma Lima.

O crime ocorreu pouco antes das 14h, quando Hélber, Carlos e o adolescente invadiram a clínica e fizeram pacientes e funcionários reféns. Havia, pelo menos, 10 pessoas no local. “Um carro preto parou na entrada da clínica e um bandido saiu. Depois o segundo saiu do carro e entrou. Ele sorriu para mim e mostrou a arma na cintura. Os dois estavam armados. Quando as pessoas começaram a correr, eles ficaram agressivos e disseram que ia matar todo mundo”, contou a enfermeira Aline Marques, 31.

Há indícios de que um segurança tenha atirado contra os suspeitos na fuga. Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) dão conta de que Carlos e o adolescente roubaram um carro Fiat Punto [OZM-6824], na fuga, e chegaram a bater no carro de um policial estacionado em frente ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Rua das Hortências.

