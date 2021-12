Dois são mortos e um fica ferido após atentado em Salvador

Dois homens foram mortos e um ficou ferido no bairro de Fazenda Grande IV, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 1°. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Cleiton de Carvalho Desterro, 21 anos, e outro homem ainda não identificado foram baleados na rua Estrada do Coqueiro Grande, por volta das 20h40, e não resistiram aos ferimentos.

A terceira vítima, identificada como Robson Sales Ramos, 25, foi atingida de raspão na cabeça e foi levado para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A autoria e motivação dos crimes ainda são desconhecidas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

adblock ativo