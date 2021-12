Dois são flagrados com drogas na Boca do Rio e em Pituaçu

Um adulto e um adolescente foram flagrados com drogas na noite desta sexta, 17, em Salvador. Com eles, cerca de 2,5 kg de entorpecentes, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgadas neste sábado, 18.

A primeira apreensão aconteceu na Boca do Rio, na localidade do Golfo Pérsico. Jackson Conceição Lopes, 25 anos, foi detido com dois tabletes de maconha prensada, 22 pinos de cocaína, uma balança e R$ 120 em uma sacola.

O segundo flagrante foi em Pituaçu, quando equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico suspeitaram de um adolescente de 16 anos parado em uma esquina, e, ao abordá-lo, encontraram 156 pedras de crack, quatro pinos de cocaína e R$ 60.

O adulto foi apresentado, na Central de Flagrantes, e o jovem apreendido encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Com o adolescente, foram apreendidos 156 pedras de crack, quatro pinos de cocaína e R$ 60

adblock ativo