Dois são detidos com armas e drogas em bairros de Salvador

Edicleson Passos dos Santos, de 23 anos, e Eliélson Laranjeiras, 19, flagrados pela polícia na segunda, 22, com armas e drogas em bairros de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Edicleson foi preso durante abordagem com um revólver calibre 38 e 48 porções de entorpecentes, no Acupe de Brotas. Já Eliélson portava uma pistola calibre 9 mm, munições e 23 porções de maconha, na localidade conhecida como Cajueiro, na Boca do Rio.

Os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Central de flagrantes, na avenida. ACM.

adblock ativo